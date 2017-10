Feliz Cumpleaños Número 77 John Lennon

Por Julio Antonio Rojas

Cuando comencé a escucharmúsica, al menos desde que me acuerdo, fue el escucharuna canción debuen ritmo y pegajosa, era la de Help y la cantaban,un grupo que, por el año en que lo escuché, ya se había desintegrado, pero habían dejado un buen legado musical, ellos eran The Beatles.

Es por esa canción que me interesé por este tipo de música y, locurioso y que me hacían notar, era que era en inglés, pero de todos modos, a mi me gustó y ya nunca he dejado de escucharla.

Otra fecha importante que se me vino a la mente este de 9 de octubre, es el cumpleaños de uno de los mejores músicos de todos los tiempos, que nació hace 75 años. John Lennon, conocido por ser miembro del exitoso grupo The Beatles.

Este músico se convirtió en clave para el desarrollo del rock y hoy en día se le sigue recordando, gracias a todo lo que realizó en su carrera, así como fuera de ella, convirtiéndose en un activista por los derechos humanos, en una época complicada para el mundo entero.

Nacido el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra bajo el nombre de John Winston Lennon (más tarde cambiado a John Winston Ono Lennon por su boda con Yoko Ono), desde pequeño se interesó por la música y su inquietud lo llevó a aprender rápidamente a tocar la guitarra, con la esperanza de un día formar su propia banda.

Es así que a los 15 años, Lennon formó The Quarrymen, junto a otros amigos. Tiempo después cambió el nombre a The Beatles y entonces el éxito no hizo más que acompañarlo.

Gracias a sus primeras actuaciones en Hamburgo, Alemania, The Beatles se hicieron un nombre y John fue el encargado de llevar esto a buen puerto, debido también al respeto y admiración que sus compañeros le tenían, reconociéndolo como el líder, además del fundador del grupo.

El 11 de febrero de 1963 John Lennon graba con The Beatles su primer disco titulado ‘Please, Please Me’ y entonces la fama mundial también lo atrapó, tal y como las drogas, las cuales consumía para poder subsistir las largas horas de trabajo, ensayos y grabación.

Pero en el plano musical, John continuaba destacándose y los aclamados discos ‘Abbey Road’, ‘The Beatles’, ‘Revolver’, ‘Yellow Submarine’ y el clásico ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ lo encumbraron como compositor y es ahí también cuando decide volverse una persona más espiritual, buscando el bien de las demás personas, en torno a conseguir la paz mundial.

En 1970, tras casarse con Yoko Ono y el final de The Beatles, Lennon prosiguió con una carrera en solitario. Gracias a éxitos encabezados por ‘Imagine’, el británico volvió a la cima, hasta que en 1975 anunció su retiro para dedicarse a su familia.

Cinco años después, Lennon regresó con bríos renovados para editar el que sería su último disco: ‘Double Fantasy’. Al cabo de tres semanas fue asesinado en Estados Unidos, dando fin a su legado en tierra y comenzando su leyenda.

John Lennon fue introducidocido al Salón de la Fama y ha sido nombrado en diversas ocasiones como uno de los mejores cantantes, dejando en claro que su carrera fue tan grande que le bastó para posicionarse entre lo más destacado del Rock en toda la historia.

John Lennon dejó muchas cosas por las que celebrar: sus canciones, por supuesto, desde ‘A Hard Day’s Night’ hasta ‘Strawberry Fields Forever’ hasta su álbum post-Beatle ‘Double Fantasy’. También están sus entrevistas, el ingenio literario de libros como ‘In His Own Write’ y una variedad de obras de arte.

Estas últimas, han tenido un reconocimiento tardío en una exhibición itinerante que incluye a ciudades como Nueva York, Denver, Toronto y San Francisco.

Su viuda, Yoko Ono, piensa que su difunto esposo se hubiese mantenido como un hombre del Renacimiento y habría sido tan locuaz en Twitter como lo fue en el ‘Dick Cavett Show’.

“Es como si [las redes sociales] hubiesen sido creadas para John”, dijo Ono en marzo al diario Daily Pilot de Newport Beach, California. “Oh, él estaría en la computadora toda la noche y el día”.

Solo imagínalo

Y con John Lennon, ¿qué mejor manera para celebrar?

En su proyecto en solitario compartió con su público una discografía de ocho discos que estuvo mostrando durante una década. Imagine fue uno de sus temas más emblemáticos de la música. Para celebrar el cumpleaños de de John Lennon, te dejamos la historia de esta increíble canción.

La primera estrofa de Imagine, de John Lennon, describe la personalidad rebelde del músico que falleció el 8 de diciembre 1980. Tal como él la presentó en una entrevista, Imagine es “antireligiosa, antinacionalista, anticonvencional, anticapitalista, pero aceptada por su dulzura“. Lennon había creado el himno juvenil de los 70.

Considerada como una de las mejores composiciones de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, Imagine está inspirada en las esperanzas de Lennon depositadas en una paz mundial, relacionada a la etapa activista que en ese entonces vivía con su esposa Yoko Ono.

El tema fue producido por Phil Spector y apareció en el álbum del mismo nombre en 1971.

Con esta canción Lennon quería difundir un mensaje de igualdad en un mundo gobernado por la paz. “¿Puedes imaginar un mundo sin países ni religiones?”, se escucha en la canción.

El tema es tan conocido, que centenas de músicos también lo han interpretado. Madonna, Lady Gaga, Dolly Parton, Oasis, Diana Ross, Gilberto Gil, Avril Lavinge, Queen, Stevie Wonder, Guns N’ Roses, entre otras estrellas han versionado la canción en discos y en presentaciones en vivo.

¡Celebremos 75 años del nacimiento de John Lennon con una de sus grandes canciones con The Beatles: ‘Come Together’!

