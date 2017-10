Se Conforman Autodefensas…

Lic. M. Joel Vera Terrazas, vera_abogados@yahoo.com.mx

La impunidad y nula reacción para combatir la seguridad en el Municipio canso a los colonos de San juan de sufrir robos, y conformaron una auto defensa urbana en virtud de que los policías no hacen nada para contener el robo.

Con una inversión Millonaria en seguridad pública no ha podido, y mientras sigan pensando en la pena o en la sanción. Claro está, que la corporación carece de un una estrategia integral y los recursos se han ido por el caño. Ya que, no hay resultados tangibles.

Por lo tanto, los ciudadanos se han organizado para defender su patrimonio, e inmediatamente Cesar Iván, mando su avanzada para persuadirlos y endulzarles el oído y culpar a la fiscalía regional que son los responsables del crecimiento delictivo.

El problema está en que el director de seguridad carece de un proyecto integral que lo lleve a tener objetivos, ya que cree que con una patrulla y un arma resuelve el problema. Pues no, lo que se ocupa es una estrategia más allá de la punibilidad.

Concretamente los vecinos desesperados acudieron a un evento donde estaría el gobernador y al percatarse de que pretendía quejarse respecto al tema de la inseguridad, fue bloqueada por personal del ayuntamiento. Mal, mal.

¿Qué les pasa? La autocrítica es parte de la solución, ya que maquillar o esconder la delectividad abona para la simulación y el aumento delictivo. La realidad es que de los impuestos que paga la población se destina a seguridad por ello tiene la obligación de desarrollar un plan verdadero.

Carlos Herrera sabe muy bien que las cosas están mal y que la policía está en la maca se requiere de un buen control de la policía; aunque en teoría se oye muy bonito, pero en la realidad es otra cosa.

Probado esta que sus estadísticas no son acordes a la realidad, y el descontento social persiste por su policía y sigue sosteniendo al cuestionadísimo director de seguridad pública. ¡Caray!

Premian a la soberbia y prepotencia, ahí esta los resultados hablan por sí solos, ciudadanos robados y lesionados a plena luz de la localidad, y el como si nada. Que espera la justicia por su propia mano, quede claro las cosas están muy mal.

Fallido…

Michoacán, es un estado en crisis, un estado colapsado se ha convertido en la preocupación de muchos políticos en teoría, ya que la realidad es otra. Sin embargo, la situación por la que atraviesa la entidad es responsabilidad de todos. ¿Claro? Ya que todos debemos hacer nuestro rol.

En virtud de que no nada más le corresponde a un sector, el desmantelamiento social es la corrupción y la impunidad gestado por la sociedad, y que la solución no es nada más el discurso, si no con un proyecto muy integral.

Esto. Debe entender el gobierno no se cura con un mejoral, hace falta salud, empleo, seguridad, estos ingredientes son los que ocupan los Michoacanos.

Si las cosas no son así, seguirán siendo los jóvenes vulnerables para la delincuencia, los que hoy quieren ser políticos para enriquecerse, al fin no pasa nada, no se castiga al contrario se aplaude.

Lo peor de todo, que la entidad está envuelta en la violencia en todos los frentes humanos y posibles, el dinamismo económico lento, mientras los políticos ya piensan en las elecciones del 2018, y no les interesan los Michoacanos (a). Así de sencillo

Señal Bohemia…

Sueño: pienso, tengo

Frio, me acurruco

Para ver el amanecer.

Loca. Siempre sonríes

Este frio o húmedo

Pero siempre sonríes

¡Cómo te aspiro entonces!

Entre las sabanas y el frio

