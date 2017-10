El Genio Musical de Dire Straits a Través de dos Buenas Rolas

Por Julio Antonio Rojas

Recuerdo que era el año de 1985, estando yo en la preparatoria, cuando escuché el más reicente éxito de un grupo que provenía de los setenta, me refiero a la banda Dire Straits, con su rola Money for Nothing.

Aunque esta rola tuvo mucho éxito, el escuchar a este grupo, me hizo retrocer a finales de los setenta, estaba yo en segundo se secundaria, cuando escuché, la que,parami, es la mejor rola de etse grupo: Siultans of Swing.

Eran los tiempos en que a los adolescentes y jóvenes, nos gustaba la buena música, existía otro tipo de música, pero esta la considerábamos para los adultos; esto lo comento porque ahora, la mayoría de los jóvenes, les gusta y escuchan la misma música que los adultos, lo cual denota falta de identidad de las nuevas generaciones, y un pésimo gusto.

Pero voleindo al tema, al recordar estas dos rolas de una gran banda, es que3 se me ocurrió hacer una colaboración donde ahondaré en la historia de estos temas, para que si pueden también escucharlas, comprueben la calidad interpretativa de Dire Straits, dentro del buen rock.

Comenzamos con Sultans of Swing, lacual es una canción de la banda británica Dire Straits. El sencillo formaba parte del álbum titulado Dire Straits y comenzó a venderse en octubre de 1978 tardando un tiempo en entrar en las listas de éxito.

Seis meses más tarde alcanzó el número 10 en las listas de ventas del Reino Unido y los Estados Unidos. El disco se convirtió también en un importante éxito vendiéndose cerca de 2 millones de copias del álbum solo en Estados Unidos, un record para esta banda.

Cuenta la leyenda que para grabar el “demo” de esta canción, los hermanos Mark y David Knopfler y el resto de la banda se dirigieron a Londres con sólo 100 libras en el bolsillo a ver que pasaba. Debido a esta situación financiera decidieron tomar el nombre Dire Straits, que podría traducirse como situación límite.

La tematica de la canción cuenta la historia de una banda que toca en un característico pub al sur de Londres.

En su letra, Mark Knopfler, describe a la perfección la escena en un pequeño bar con escaso publico donde se toca una música no habitual entonces, una época en la cual muchos no entendían que una banda de rock & roll pudiera tocar con una trompeta o un saxo.

Así Mark muestra su debilidad por la música Jazz y los estilos, como el “dixie”, que se derivan de ella y son homenajeados en esta canción.

Es, probablemente, una de las canciones más veces grabadas y el emblema, no sólo del grupo, sino de toda una época, pues relata los inicios del Rock.

Posiblemente la primera grabación a la que se puede tener fácil acceso es a la presentación e vivo de los Dire Straits en “Old Grey Whistle Test” en el año 1978, si bien, en este materialno está incluida la penúltima estrofa.

Ahora daremosun vistazo a lasiguiente rola: “Money for Nothing” esta canción, como lo habiamos mencionado, también pertenece de la banda inglesa Dire Straits y fue grabada en el disco Brothers in Arms de 1985. Con esta canción la banda logró su exito mundial. Fue escrita por Mark Knopfler y Sting (lider de The Police).

Este exitazo alcanzó el número uno en los Estados Unidos y se mantuvo ahí durante tres semanas, convirtiéndose en su sencillo mas famoso, y también alcanzó el número uno durante tres semanas en los Mainstream Rock chart del pais de norteamericano.

En el Reino Unido, la canción alcanzó el número 4 en las listas. La grabación se caracterizó por su controvertida letra, la música innovadora del vídeo y el palomazo de Sting cantando en la introducción y parte del coro donde dice “I want my MTV”.

El video de la canción fue el primero que se transmitió en MTV Europa, cuando la red se inició el 1 de agosto de 1987.

“Money for Nothing” ganó el premio Grammy a la Mejor Actuación de Rock de Dúo o Grupo Vocal en 1985 en la 28 ª entrega anual de dichos premios.

La grabación de la canción contiene una caracteristica musical muy reconocible en la estructura de la forma del riff de guitarra con la cual comienza la canción. Dicho riff esta inspirado en las canciones de la banda ZZ Top.

El riff de guitarra suena en toda la canción, y se reproduce en su totalidad durante cada estribillo, ademas puede ser tocado combiandola con el silencio durante el verso. Segun la revista Rolling Stone, esta canción figura en el puesto # 94 de las canciónes con mejores riffs de guitarras de todos los tiempos.

La letra de la canción trata la visión desde el punto de vista de un trabajador de camisa azul que vive mirando videos musicales y comenta sobre lo que ve en la TV.

Knopfler describe a la canción en 1985 en una entrevista con el critico de espectaculos Bill Flanagan: “El personaje principal de “ Money for Nothing “es un tipo que trabaja en el departamento de hardware en un programa de televisión. Él es quien canta la canción. Esta canción la escribí cuando yo estaba en una tienda. Tome prestado un pedazo de papel y comenzé a escribir la canción en ese lugar.”

Sobre la participación de Sting en esta canción, podemos mencionar que todo ocurrió mientras el lider de The Police se encontraba de visita en Montserrat durante la grabación de la canción, y fue invitado para añadir algunos coros.

Sting ha declarado que su única contribución en la canción fue la composición de la frase “I want my MTV”, la cual fue cantada bajo la misma melodía del coro de su canción “Don’t Stand So Close to Me”, originalmente grabada por The Police. Sting se sintió avergonzado cuando su compañía disquera insistió en que él habia co-escrito la canción.

La canción causó cierta controversia cuando se trató de buscar a quien iba dedicada, pues hace referencias a un músico “golpeando los bongos como un chimpancé” y dá la descripción de un cantante “maricón pendiente de lo poco y el maquillaje”, y lamentando que los artistas tienen “obtienen dinero a cambio de nada y para los pollitos es gratis “.

Estos versos fueron ampliamente criticado como declaraciones sexista y anti-gays. Es por ello que en algunas versiones posteriores de la cancion la banda decidió cambiar algunas palabras de la letra para evitar malas interpretaciones.

A finales de 1985 en una entrevista en la revista Rolling Stone, Knopfler señaló tener sentimientos encontrados sobre la polémica: “Tengo una objeción hacia el editor de un periódico gay en Londres.

Aparte del hecho de que hay gente estúpida gay, así como otras personas estúpidas, sugiere que tal vez uno no puede dejar de darles tantos significados – lo que tiene que ser directo. De hecho, todavía estoy pensando en que si es una buena idea escribir canciones que no están en primera persona, para que los asuman otros personajes. “

El bajista Nikki Sixx ,que fue integrante de la banda Motley Crue, señaló en una entrevista a la revista Blender, que la canción era acerca de su excesivo estilo de vida de la banda, y que él escuchó varios comentarios en contra de los Montley en la casa discografica de los Dire Straits.

