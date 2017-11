Regresan Policías Perdidos, Pero más Zitacuarenses Desaparecen

Zitácuaro.- La “desaparición” de personas, los últimos días, en Zitácuaro, se ha convertido en un grave problema de seguridad, ante el cual las autoridades parecen no querer hacer ni decir nada. El caso de los policías fue el más sonado, pero no es el único.

Respecto a los cuatro elementos de la policía, misteriosamente “desaparecieron” luego de que fueron a un supuesto curso a Morelia y no se supo de ellos en una semana, hasta que trascendió que había regresado a sus casas, sin más explicación.

A lo largo de la semana, sus familiares presentaron una denuncia penal y una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por privación ilegal de la libertad. Lo peor del asunto es que en ello estaba involucrada la misma corporación a la que pertenecían.

Es que antes de salir a Morelia, presuntamente, habían sido citados a la coordinación regional de la policía, en donde se les mantuvo incomunicados y esposados. Luego, sus propios familiares afirmaron que vieron cuando se los llevaban en una patrulla de la policía, esposados. Esto último consta en un video que circuló en redes sociales.

Los policías “desaparecidos” fueron despojados de sus celulares, por el director de la corporación, César Iván Marín Jaimes. Lo raro fue que, aunque los elementos no tenían sus teléfonos, alguien recibía mensajes y los respondía.

Al no saber nada de ellos, la presión ante Marín Jaimes le hizo responder que se encontraban en un curso, en Morelia, cuando ellos mismos se salieron del lugar, sin previo aviso.

Sin embargo, nunca pudo comprobar esto, porque no contaba con oficio de comisión de los elementos, ni pudo señalar en qué lugar se realizaba “el curso”. Nadie le creyó, pero se mantuvo en su versión.

El caso se conoció a nivel nacional y la Opinión Pública comenzó a hacer presión, porque todo apuntaba a que el propio director de la policía estaba involucrado en esta “desaparición”, con participación de los mismos elementos.

Ante ello, el viernes trascendió, extraoficialmente, que los elementos perdidos habían aparecido y que ya estaban con sus familiares, aunque se espera que haya una explicación oficial.

No es el Único Caso

Fue el más conocido, pero no es el único caso. En redes sociales, familiares de Guillermo Esquivel García piden ayuda para localizarlo. Afirman que el día 26 de octubre, al mediodía, se encontraba en Zitácuaro, cuando perdieron contacto con él. Se desconoce su paradero.

Otro caso que también fue compartido en redes sociales es el de Isidro Ramírez Orozco, de 42 años, que lleva una semana “desaparecido”. Él es vecino de Zitácuaro y había ido a Morelia. Desde entonces no se sabe nada de él.

No son los únicos casos. La “desaparición” de personas, que raramente se daba en esta ciudad, se ha convertido en un problema del que las autoridades no quieren hablar. No se trata de jovencitas que se van con el novio o salen de su casa, sino de personas que no tenían motivos para ausentarse.

Comments

comentarios