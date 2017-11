Espera 18 de Marzo Reparación de Barda Dañada por Sismos

Zitácuaro.- La escuela 18 de Marzo está a la espera de que los gobiernos estatal y municipal proporcionen el apoyo necesario para reparar la barda que dañaron los sismos de septiembre pasado y que representa una amenaza para el plantel.

La subdirectora Georgina Aguilar Torres comentó a este medio que se ha tenido buena disposición de las autoridades. Inclusive, apuntó que luego de los sismos, en cuanto reportaron el daño de la barda, Protección Civil acudió a realizar una revisión.

“Tomaron fotos y llevaron a cabo una supervisión”, explica. Añade que la única solución es reparar la barda fracturada. El daño se encuentra en el patio trasero. Se trata de la pared que colinda con un hotel que se ubica sobre la avenida Revolución.

De hecho, el daño fue en la pared del hotel, que está mal alta que la de la escuela y que se recargó en la barda del plantel y la fracturó. De momento, se ha puesto una cinta para que los alumnos que juegan en el patio trasero no se acerquen a la zona fracturada y no corran riesgos.

Aguilar comentó que lo que se necesita es reconstruir la barda. Dijo que ante la buena disposición de las autoridades, ellos esperan que en breve inicien los trabajos y que el problema pueda estar solucionado antes de que inicien las vacaciones de fin de año; es decir, antes del 18 de diciembre.

La subdirectora señaló que el sismo del 19 de septiembre se sintió fuerte; sin embargo, expresó su confianza de que la escuela está bien construida y que por eso no ha sufrido daño. Señala hacia las columnas de soporte que tienen sólo unos 3 metros de separación entre ellas, lo que le da más fortaleza al edificio.

Expresó que por eso no se han sufrido daños en la estructura de la escuela. Y que si no hubiera sido por la barda vecina, no hubiera ningún problema en el plantel, que atiende, tan sólo en el turno matutino, a 700 niños.

Por ello, agrega que las clases no se han interrumpido, porque la fractura de la barda no interfiere con el trabajo de la escuela, ya que está en el patio, en un lugar que, como se mencionó, ya ha sido aislado, para que los niños no se acerquen.

